Landeschef Stelzer will die Polizeireform stoppen

Stelzer: „Braucht keine Schönfärberei“

Bereits im Mai hatte sich der Oberösterreichische Landtag in einem gemeinsamen Antrag aller Parteien für eine Überarbeitung des geplanten Dienstzeitmodells ausgesprochen. „Wer die Sicherheit der Bevölkerung stärken will, muss zuerst jene stärken, die täglich dafür im Einsatz sind. Die Erfahrungen aus Linz zeigen, wie wichtig es ist, die Polizistinnen und Polizisten bei einer solchen Reform von Anfang an einzubinden. Jetzt braucht es keine Schönfärberei, sondern eine ehrliche Bestandsaufnahme und die Bereitschaft, Fehlentwicklungen zu korrigieren“, so Stelzer.