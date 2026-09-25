Wassertransporte haben sich heuer verdoppelt

Wassertransporte sind für die Feuerwehren im Land längst keine Seltenheit mehr. Dass das kühle Nass aber quasi mit „Blaulicht“ ausgeliefert wird, war dann doch etwas ungewöhnlich. Das kam so: Am Abend wurde die Feuerwehr Obernberg am Inn mittels Vollalarm und Sirene zu einer örtlichen Baustelle gerufen. Die Füllmasse einer Bodenbohrung war ungeplant schnell ausgehärtet, ohne Bewässerung drohte ein erheblicher Sachschaden.