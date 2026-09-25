Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Israel schäumt:

„Neymar wurde für diesen Torjubel nie bestraft!“

Fußball International
25.09.2026 18:30
Nach diesem Jubel sah Abu Farchi Gelb-Rot.
Nach diesem Jubel sah Abu Farchi Gelb-Rot.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Sie griff zu ihrem Handy, öffnete die Foto-App und zeigte der „Krone“ Bilder von Neymar mit dem gleichen Torjubel: Während Fußball-Österreich trotz des 3:1-Sieges über Israels Skandal-Torjubel  fassungslos ist, ist das die israelische Top-Journaistin Liat Bitan ob gelb-roten Karte für den Torschützen. 

  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das 1:1 selbst war für Fußball-Österreich am Ende nur ein zwischenzeitlicher Schreck, der Jubel danach aber ein nachhaltiger Skandal. Denn Abu Farchi lief danach jubelnd zur Eckfahne, riss die aus dem Boden, ging in die Knie und hielt die Fahne wie eine Waffe ...

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
25.09.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
146.422 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
90.450 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
82.935 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1204 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Kolumnen
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
1007 mal kommentiert
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Mehr Fußball International
Sein Klub bestätigt
In Wien operiert: ÖFB-Legionär fällt länger aus!
Sport Tv Logo
Teamchef-Vorgänger
Beim Joggen mit Rangnick tankte Foda wieder Kraft
Sport Tv Logo
Israel schäumt:
„Neymar wurde für diesen Torjubel nie bestraft!“
Deutschland-Star
115 Länderspiele: Kimmich zieht an Kroos vorbei!
Nations-League-Ticker
Italien spielt gegen Belgien – ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf