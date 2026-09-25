„Neymar wurde für diesen Torjubel nie bestraft!“

Sie griff zu ihrem Handy, öffnete die Foto-App und zeigte der „Krone“ Bilder von Neymar mit dem gleichen Torjubel: Während Fußball-Österreich trotz des 3:1-Sieges über Israels Skandal-Torjubel fassungslos ist, ist das die israelische Top-Journaistin Liat Bitan ob gelb-roten Karte für den Torschützen.
Das 1:1 selbst war für Fußball-Österreich am Ende nur ein zwischenzeitlicher Schreck, der Jubel danach aber ein nachhaltiger Skandal. Denn Abu Farchi lief danach jubelnd zur Eckfahne, riss die aus dem Boden, ging in die Knie und hielt die Fahne wie eine Waffe ...
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