Asbest-Alarm: Versicherung ließ Büros räumen

Bei der Oberösterreichischen Versicherung bleiben Büros vorerst leer, Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus. Was dahintersteckt, ob sich der Asbest-Verdacht bestätigt, sollen weitere Untersuchungen klären.
Im Gebäude der Oberösterreichischen Versicherung in der Linzer Gruberstraße sind offenbar Büros geräumt worden. Betroffene Mitarbeiter sollen vorerst im Homeoffice arbeiten. Nach Informationen der „Krone“ wurde in einem Raum Asbest nachgewiesen und dieser daraufhin geschlossen.
Nun sollen weitere Räume untersucht werden; Messungen sind für kommende Woche geplant. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind und ob eine Belastung der Raumluft vorliegt, ist derzeit unklar.
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