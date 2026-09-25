Junge Fachkräfte in China: Wenn Träume wahr werden

Über eine Million Zuschauer werden erwartet

Von Mechaniker Keanu Frick aus Vorarlberg bis zum steirischen Logistiker Paul Zadravec ist man im National Convention and Exhibition Center gut und gerne eine halbe Stunde oder länger unterwegs, schiebt sich durch zwischen Tausenden in Schuluniform gekleideten chinesischen Schülern auf einer Fläche, die 20-mal so groß ist wie die Grazer Messe. 1,2 Millionen Besucher werden hier insgesamt erwartet. Österreich stellt das größte Team aus Europa und ist in 42 von 62 Berufen vertreten – aber es geht nicht nur um Medaillen, sagt Skills-Geschäftsführer Jürgen Kraft. „Die Teilnehmer sind Vorbilder für die nächste Generation und begeistern für die Berufsbildung. Wir zeigen, wie stark unsere Wirtschaft ist.“ 300 Fans, mit rot-weiß-roten Schals ausgestattet, sind zur Unterstützung mit ins Jangtse-Delta gereist.