Suche beendet: Das ist der Neue an der VSV-Spitze

Mitarbeiter haben gekündigt

Für den 54-jährigen Drautaler bringt die Zukunft große Aufgaben mit sich – er muss den VSV wieder in geregelte Bahnen lenken. Obwohl der Spielbetrieb für diese Saison ja vorerst gesichert ist, hat der Klub in den letzten Jahren bekanntermaßen einen Schuldenberg von über zwei Millionen Euro angehäuft.