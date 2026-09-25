Steht die Übernahme des Kasbergs vor dem Aus?

Schon eine halbe Million investiert

Gemeinsam mit den „Kasberg-Gönnern“ – eine Gruppe von engagierten Unternehmen und Privatpersonen aus der Region, wurde bereits eine Summe in der Größenordnung von 500.000 Euro in die Sicherung der nächsten Skisaisonen investiert. Im Namen der übrigen Anteilseigner stellen die Vorstände der Fördergenossenschaft lebenswertes Almtal klar: „Die Zeit der Experimente ist vorbei. Wir haben für die Zukunft des Skigebiets eine Menge an Vorleistungen erbracht, ein motiviertes und frisch ausgebildetes Mitarbeiterteam für den Winterbetrieb, Neuanschaffung eines Kassensystems und eines Skidoos, Ausschneiden von Bahn- und Lifttrassen sowie Abbau des drängendsten Teils des Investitions-Rückstaus, den wir von den früheren Betreibern geerbt haben. Für ein unverbindliches Weiterwursteln, um über den nächsten Wahltermin zu kommen, sind wir nicht zu haben. Die Spitzen der Landespolitik haben am 27. Februar den Kasberg für gerettet erklärt – dafür wollen wir jetzt im Zuge der Abgabe unserer Gesellschaftsanteile auch eine Garantie verbrieft haben.“