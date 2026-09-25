„Tut so weh, wie wenn man eine Beziehung beendet“

28 Jahre lang waren „die Langers“ Nahversorger und beliebter Treffpunkt in der Grazer Innenstadt. Am Freitag war der letzte Arbeitstag der Familie. Ein tränenreicher Abschied zwischen Leberkäse und Nussini.
„Tanja, bitte hör auf zum Rean“, sagt Melanie Langer, Juniorchefin im gleichnamigen Nahversorger in der Grazer Kaiserfeldgasse. „Sonst dafang ich mich heut gar nicht mehr.“ Die beiden Frauen umarmen sich innig. „Es ist so schwer, du wirst mir fehlen“, ruft Papa Heinold einer Kundin zu, während er Leberkässemmel, Zitrone und zwei weiße Spritzer in der Flasche kassiert. Dann reißt er sich ein Blatt von der Küchenrolle und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. „Es ist, wie wenn man eine Beziehung beendet. So weh tut das“, sagt er und weint.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.