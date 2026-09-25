„Tut so weh, wie wenn man eine Beziehung beendet“

„Tanja, bitte hör auf zum Rean“, sagt Melanie Langer, Juniorchefin im gleichnamigen Nahversorger in der Grazer Kaiserfeldgasse. „Sonst dafang ich mich heut gar nicht mehr.“ Die beiden Frauen umarmen sich innig. „Es ist so schwer, du wirst mir fehlen“, ruft Papa Heinold einer Kundin zu, während er Leberkässemmel, Zitrone und zwei weiße Spritzer in der Flasche kassiert. Dann reißt er sich ein Blatt von der Küchenrolle und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. „Es ist, wie wenn man eine Beziehung beendet. So weh tut das“, sagt er und weint.