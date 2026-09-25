Nach Rettung steht Volksschule wieder vor Aus

Die kleine Volksschule im St. Nikola/ D. steht schon wieder vor der Schließung, wie meinbezirk.at zuerst berichtete. Denn als vor zwei Wochen das Semester neu gestartet wurden, kamen nur 24 Kinder. Die Folge: Jetzt müssen alle vier Schulstufen in einer Klasse unterrichtet werden, denn erst ab 26 Mädchen und Buben gibt es eine Teilung. Nachdem man zuletzt endlich eine neue Schulleiterin und zwei Lehrer gefunden hatte, sehen diese keine Zukunft in St. Nikola, wollen aufhören.