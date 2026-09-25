Junger Tankbetrüger ging auf Polizisten los

Ein 19-Jähriger aus Andorf hatte am Donnerstagabend in Linz einen Tankbetrug begangen. Wenig später wurde er auf einer Stiege sitzend angetroffen. Weil er den Beamten gegenüber immer aggressiver wurde, wurde er schließlich vorübergehend festgenommen.
Aufgrund eines Tankbetruges wurde am Donnerstag gegen 18:10 Uhr nach einem flüchtigen Täter gefahndet. Dieser konnte schließlich in der Linzer Heliosallee auf einer Stiege sitzend angetroffen werden.
Kurzzeitig festgenommen
Der Mann, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, wurde daraufhin den Polizisten gegenüber zunehmend aggressiver. Trotz mehrmaliger Abmahnungen stellte der 19-Jährige sein Verhalten nicht ein und wurde kurzzeitig festgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.