Das erwartet Sie bei den „Krone“-Gesund-Tagen

Mit dem interaktiven Gesundheits-Event von „OÖ-Krone“, PlusCity und Merkur Versicherung gibt’s von 22. bis 24. Oktober wertvolle Services. Heuer erstmals mit Charity-Gewinnspiel, bei dem es einen neuen Škoda Fabia vom Autohaus Schatzdorfer zu gewinnen gibt. Alles zur Teilnahme, der großen Blutspende-Aktion und mehr findet man hier.
Lebensrettung hautnah! Bei den „Krone“-Gesund-Tagen bereiten wir die Besucher auf den Ernstfall vor – damit jeder Leben retten kann. Bei stündlichen Kurz-Demos zeigt Ihnen das Rote Kreuz OÖ, wie einfach ein Defibrillator zu bedienen ist. An den Übungspuppen können Sie auch die Wiederbelebung üben. Und beim interaktiven Reanimationstraining wird spielerisch gelernt: Durch die richtige Anwendung der Herz-Druck-Massage steuert man einen Rennwagen auf dem Bildschirm. Wer reanimiert so präzise und bringt das Auto ins Ziel?
Apropos Auto: Das gibt es heuer zu gewinnen! Mit den Teilnahmekarten erhält man die Chance auf einen neuen Škoda Fabia in rot – gesponsert vom Autohaus Schatzdorfer. Gleichzeitig kann man mit seiner freiwilligen Spende Gutes tun, denn das Autohaus Schatzdorfer unterstützt den Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Traun mit einer Charity-Spende – damit auch künftig Rettung da ist, wenn Rettung benötigt wird. Mit der Teilnahmekarte am Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr am Palmenplatz in der PlusCity einfinden, denn dann wird unter allen Anwesenden verlost. Teilnahmekarten sind ab 3. Oktober im Autohaus Schatzdorfer in Hörsching und in der Rot-Kreuz-Stelle in Traun erhältlich – sowie in der PlusCity an folgenden Tagen:
Marcusplatz:
Palmenplatz:
Außerdem starten wir gemeinsam mit dem Roten Kreuz OÖ eine große Blutspendeaktion in der PlusCity: Am 22. und 23. Oktober können alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren am DaVinci Platz ihr Blut spenden. Einfach Lichtbildausweis mitnehmen. Ein Arztgespräch, ein ausführlicher Blutbefund, Süßes und ein Getränk sind inkludiert. Dazu kann man auch gleich noch von 22. bis 24. Oktober seine Stammzellen bestimmen lassen: Einfach zum Stand hinkommen, Fragebogen ausfüllen, den Wangenabstrich erledigen und schon wird man in die Datenbank mitaufgenommen.
Wer schon die kostenlosen Checks in Anspruch nimmt, sollte auch gleich am Stand der Merkur Versicherung vorbeischauen, denn dort wartet eine ausführliche Körperwert-Analyse inklusive Beratung, bei der Wasser-, Muskel- und Fettanteil unter die Lupe genommen werden.
Und wer eine Auszeit braucht, der nimmt am besten am begleitenden Gewinnspiel teil, denn wir verlosen eine gesunde Auszeit für zwei Personen im REDUCE Hotel Vital****S in Bad Tatzmannsdorf – presented by healthy days. Zum Gewinnspiel geht‘s hier.
Alle weiteren Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen werden laufend ergänzt unter krone.at/gesund-tage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.