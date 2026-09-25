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Das erwartet Sie bei den „Krone“-Gesund-Tagen

Gesund Tage
25.09.2026 11:08
Eintritt frei bei den interaktiven „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity.
Eintritt frei bei den interaktiven „Krone“-Gesund-Tagen in der PlusCity.(Bild: KroneKREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit dem interaktiven Gesundheits-Event von „OÖ-Krone“, PlusCity und Merkur Versicherung gibt’s von 22. bis 24. Oktober wertvolle Services. Heuer erstmals mit Charity-Gewinnspiel, bei dem es einen neuen Škoda Fabia vom Autohaus Schatzdorfer zu gewinnen gibt. Alles zur Teilnahme, der großen Blutspende-Aktion und mehr findet man hier.

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Lebensrettung hautnah! Bei den „Krone“-Gesund-Tagen bereiten wir die Besucher auf den Ernstfall vor – damit jeder Leben retten kann. Bei stündlichen Kurz-Demos zeigt Ihnen das Rote Kreuz OÖ, wie einfach ein Defibrillator zu bedienen ist. An den Übungspuppen können Sie auch die Wiederbelebung üben. Und beim interaktiven Reanimationstraining wird spielerisch gelernt: Durch die richtige Anwendung der Herz-Druck-Massage steuert man einen Rennwagen auf dem Bildschirm. Wer reanimiert so präzise und bringt das Auto ins Ziel?

Wir üben die Herz-Druck-Massage gemeinsam mit dem Roten Kreuz OÖ, damit jeder Mensch zum ...
Wir üben die Herz-Druck-Massage gemeinsam mit dem Roten Kreuz OÖ, damit jeder Mensch zum Lebensretter werden kann.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Apropos Auto: Das gibt es heuer zu gewinnen! Mit den Teilnahmekarten erhält man die Chance auf einen neuen Škoda Fabia in rot – gesponsert vom Autohaus Schatzdorfer. Gleichzeitig kann man mit seiner freiwilligen Spende Gutes tun, denn das Autohaus Schatzdorfer unterstützt den Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Traun mit einer Charity-Spende – damit auch künftig Rettung da ist, wenn Rettung benötigt wird. Mit der Teilnahmekarte am Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr am Palmenplatz in der PlusCity einfinden, denn dann wird unter allen Anwesenden verlost. Teilnahmekarten sind ab 3. Oktober im Autohaus Schatzdorfer in Hörsching und in der Rot-Kreuz-Stelle in Traun erhältlich – sowie in der PlusCity an folgenden Tagen:

Marcusplatz:

  • Samstag, 3. Oktober: 11 – 19 Uhr
  • Freitag, 9. Oktober: 14 – 21 Uhr
  • Samstag, 17. Oktober: 11 – 19 Uhr

Palmenplatz:

  • Donnerstag, 22. Oktober: 14 – 21 Uhr
  • Freitag, 23. Oktober: 9.30 – 21 Uhr
  • Samstag, 24. Oktober: 9 – 16 Uhr
Diesen flotten Škoda Fabia gibt‘s vom Autohaus Schatzdorfer zu gewinnen. (Symbolbild)
Diesen flotten Škoda Fabia gibt‘s vom Autohaus Schatzdorfer zu gewinnen. (Symbolbild)(Bild: KroneKREATIV)

Außerdem starten wir gemeinsam mit dem Roten Kreuz OÖ eine große Blutspendeaktion in der PlusCity: Am 22. und 23. Oktober können alle gesunden Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren am DaVinci Platz ihr Blut spenden. Einfach Lichtbildausweis mitnehmen. Ein Arztgespräch, ein ausführlicher Blutbefund, Süßes und ein Getränk sind inkludiert. Dazu kann man auch gleich noch von 22. bis 24. Oktober seine Stammzellen bestimmen lassen: Einfach zum Stand hinkommen, Fragebogen ausfüllen, den Wangenabstrich erledigen und schon wird man in die Datenbank mitaufgenommen. 

Beim Stand vom Roten Kreuz OÖ kann Blut gespendet werden. Außerdem kann man auch seine ...
Beim Stand vom Roten Kreuz OÖ kann Blut gespendet werden. Außerdem kann man auch seine Stammzellen typisieren lassen.(Bild: RK OÖ)

Wer schon die kostenlosen Checks in Anspruch nimmt, sollte auch gleich am Stand der Merkur Versicherung vorbeischauen, denn dort wartet eine ausführliche Körperwert-Analyse inklusive Beratung, bei der Wasser-, Muskel- und Fettanteil unter die Lupe genommen werden.

Die Merkur Versicherung als starker Partner der Gesund-Tage bietet wieder informative ...
Die Merkur Versicherung als starker Partner der Gesund-Tage bietet wieder informative Körperwert-Analysen inklusive Beratung an.(Bild: Merkur Versicherung AG)

Und wer eine Auszeit braucht, der nimmt am besten am begleitenden Gewinnspiel teil, denn wir verlosen eine gesunde Auszeit für zwei Personen im REDUCE Hotel Vital****S in Bad Tatzmannsdorf – presented by healthy days. Zum Gewinnspiel geht‘s hier.

Alle weiteren Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen werden laufend ergänzt unter krone.at/gesund-tage.

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