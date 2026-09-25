Das erwartet Sie bei den „Krone“-Gesund-Tagen

Apropos Auto: Das gibt es heuer zu gewinnen! Mit den Teilnahmekarten erhält man die Chance auf einen neuen Škoda Fabia in rot – gesponsert vom Autohaus Schatzdorfer. Gleichzeitig kann man mit seiner freiwilligen Spende Gutes tun, denn das Autohaus Schatzdorfer unterstützt den Neubau der Rot-Kreuz-Ortsstelle Traun mit einer Charity-Spende – damit auch künftig Rettung da ist, wenn Rettung benötigt wird. Mit der Teilnahmekarte am Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr am Palmenplatz in der PlusCity einfinden, denn dann wird unter allen Anwesenden verlost. Teilnahmekarten sind ab 3. Oktober im Autohaus Schatzdorfer in Hörsching und in der Rot-Kreuz-Stelle in Traun erhältlich – sowie in der PlusCity an folgenden Tagen: