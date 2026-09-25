Vereine atmen auf: Freispruch für die Freiwilligen

Das Urteil des Landesverwaltungsgericht Kärnten ist 68 Seiten dick – und hat es in sich. Denn es zeigt gut, wo die Grenzen der Rechtssprechung liegen. Dort nämlich, wo der Aufwand jeden Nutzen überschreitet! Wie berichtet, gab es im Sommer 2023 bei dem Musikfestival am Sonnegger See eine Razzia der Finanzpolizei.