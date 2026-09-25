Vereine atmen auf: Freispruch für die Freiwilligen

Dieses Urteil interessiert alle rund 125.000 Vereine im Land: Nach drei Jahren wurde die Sozialversicherungspflicht im Kärntner Musterverfahren gegen Acoustic Lakeside endgültig verneint – aber der Preis dafür ist hoch.
Das Urteil des Landesverwaltungsgericht Kärnten ist 68 Seiten dick – und hat es in sich. Denn es zeigt gut, wo die Grenzen der Rechtssprechung liegen. Dort nämlich, wo der Aufwand jeden Nutzen überschreitet! Wie berichtet, gab es im Sommer 2023 bei dem Musikfestival am Sonnegger See eine Razzia der Finanzpolizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.