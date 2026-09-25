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Vereine atmen auf: Freispruch für die Freiwilligen

Kärnten
25.09.2026 18:02
Seit 2006 findet das Musikfestival am Sonneegger See statt – es begann als kleine, feine ...
Seit 2006 findet das Musikfestival am Sonneegger See statt – es begann als kleine, feine Indie-Veranstaltung und wuchs zu einem mehrtägigen Event heran, das nun die Gerichte beschäftigte.(Bild: Lukas Rauch Photography)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Dieses Urteil interessiert alle rund 125.000 Vereine im Land: Nach drei Jahren wurde die Sozialversicherungspflicht im Kärntner Musterverfahren gegen Acoustic Lakeside endgültig verneint – aber der Preis dafür ist hoch. 

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Das Urteil des Landesverwaltungsgericht Kärnten ist 68 Seiten dick – und hat es in sich. Denn es zeigt gut, wo die Grenzen der Rechtssprechung liegen. Dort nämlich, wo der Aufwand jeden Nutzen überschreitet! Wie berichtet, gab es im Sommer 2023 bei dem Musikfestival am Sonnegger See eine Razzia der Finanzpolizei.

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