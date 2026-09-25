Beim Joggen mit Rangnick tankte Foda wieder Kraft

Als er vor Kurzem erstmals davon hörte, war er verblüfft, mittlerweile hat auch Ralf Rangnick das erste Aufeinandertreffen mit seinem ÖFB-Vorgänger Franco Foda bestens in Erinnerung. Dieser war zu seiner Zeit als Stuttgart-Profi Mitte der 90er verletzt, Rangnick betrieb damals ein Rehazentrum bei Stuttgart. Und absolvierte mit seinen Patienten persönlich gemeinsame Aufbau-Läufe im Wald.