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Acht direkte Duelle

Kampf um den Arlberg in der Regionalliga West

Fußball Dritte Liga
25.09.2026 18:30
In der Westliga matchen sich acht Vereine aus Vorarlberg und acht aus Tirol (im Bild eine Szene ...
In der Westliga matchen sich acht Vereine aus Vorarlberg und acht aus Tirol (im Bild eine Szene aus dem Duell zwischen dem FC Lustenau und Reichenau.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Keine Derbys in der neunten Runde der Regionalliga West! Erstmals stehen in dieser Saison nur Duelle zwischen Vorarlberg und Tirol auf dem Programm. Die „Krone“ machte sich an den Nachbarvergleich und schaute sich die Protagonisten genauer an.

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Die neunte Runde der neuen Regionalliga West wartet mit einer ganz besonderen Konstellation auf. Jeweils acht Vereine aus Vorarlberg und Tirol matchen sich in der Westliga, dieses Mal erstmals ohne irgendwelche Derbys – achtmal trifft ein Ländle-Klub auf einen der Nachbarn. Grund genug, sich die Protagonisten im „Kampf um den Arlberg“ ein wenig genauer anzuschauen.

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