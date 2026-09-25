Kampf um den Arlberg in der Regionalliga West

Die neunte Runde der neuen Regionalliga West wartet mit einer ganz besonderen Konstellation auf. Jeweils acht Vereine aus Vorarlberg und Tirol matchen sich in der Westliga, dieses Mal erstmals ohne irgendwelche Derbys – achtmal trifft ein Ländle-Klub auf einen der Nachbarn. Grund genug, sich die Protagonisten im „Kampf um den Arlberg“ ein wenig genauer anzuschauen.