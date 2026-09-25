Kampf um den Arlberg in der Regionalliga West

Keine Derbys in der neunten Runde der Regionalliga West! Erstmals stehen in dieser Saison nur Duelle zwischen Vorarlberg und Tirol auf dem Programm. Die „Krone“ machte sich an den Nachbarvergleich und schaute sich die Protagonisten genauer an.
Die neunte Runde der neuen Regionalliga West wartet mit einer ganz besonderen Konstellation auf. Jeweils acht Vereine aus Vorarlberg und Tirol matchen sich in der Westliga, dieses Mal erstmals ohne irgendwelche Derbys – achtmal trifft ein Ländle-Klub auf einen der Nachbarn. Grund genug, sich die Protagonisten im „Kampf um den Arlberg“ ein wenig genauer anzuschauen.
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