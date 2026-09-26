Steph Curry verlängert bei Golden State Warriors

Basketball-Star Stephen Curry spielt auch in Zukunft für die Golden State Warriors. Der 38-Jährige einigte sich mit dem siebenmaligen NBA-Meister auf eine Vertragsverlängerung. Sein neuer Vertrag läuft laut Medienberichten bis Saisonende 2028/29 und ist demnach 116 Millionen US-Dollar (rund 102 Millionen Euro) wert. Im letzten Vertragsjahr würde Curry in seine 20. Saison in der nordamerikanischen Profiliga mit den Warriors gehen.
Laut ESPN erhöhen sich Currys Einnahmen allein durch seine NBA-Verträge auf 652 Millionen Dollar. Damit sei er der erste Spieler der Ligageschichte, der die 600-Millionen-Dollar-Marke überschreiten würde.
Mit Golden State hat der Point Guard vier NBA-Titel gewonnen, zuletzt im Jahr 2022. In der Vorsaison war er auf einen Punkteschnitt von 26,6 gekommen und wurde zum zwölften Mal in seiner Karriere ins All-Star-Team gewählt. Er hatte wegen anhaltender Probleme mit dem rechten Knie aber viele Spiele verpasst.
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