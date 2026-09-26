Steph Curry verlängert bei Golden State Warriors

Basketball-Star Stephen Curry spielt auch in Zukunft für die Golden State Warriors. Der 38-Jährige einigte sich mit dem siebenmaligen NBA-Meister auf eine Vertragsverlängerung. Sein neuer Vertrag läuft laut Medienberichten bis Saisonende 2028/29 und ist demnach 116 Millionen US-Dollar (rund 102 Millionen Euro) wert. Im letzten Vertragsjahr würde Curry in seine 20. Saison in der nordamerikanischen Profiliga mit den Warriors gehen.