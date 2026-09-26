Zeiler-Vorstoß: Babler sieht „klaren Auftrag“

Erst dritte Kampfabstimmung

Sollte es tatsächlich zu einer Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz kommen, wäre dies erst die dritte in der Geschichte der Partei. 1967 setzte sich Bruno Kreisky gegen Hans Czettel durch. 2023 gewann Babler die Abstimmung über die Nachfolge von Pamela Rendi-Wagner gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Für Babler wäre es damit bereits die zweite Kampfabstimmung um die SPÖ-Spitze.