Diagnose ist da! Frankreich fortan ohne Mbappe

Der am Freitag unmittelbar nach seinem Tor zum 1:0-Sieg gegen die Türkei angeschlagen ausgewechselte Real-Madrid-Star wird wegen einer Kniesehnenverletzung am Montag gegen Belgien sowie bei Zidanes Heimdebüt gegen Italien am 2. Oktober in Paris sowie drei Tage später wieder gegen Belgien fehlen. Das bestätigte der französische Verband.