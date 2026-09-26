Comeback? Für Ferrari würde Horner Ausnahme machen

Der frühere Red-Bull-Teamchef Christian Horner will in die Formel 1 zurück und bringt sich bei Ferrari ins Spiel. Der Engländer möchte sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse eigentlich als Teilhaber eines Rennstalls geben. Für das italienische Traditionsteam würde der 52-Jährige aber eine Ausnahme machen.
„Ich war ein Angestellter. Ich habe 21 Jahre lang an der Boxenmauer gesessen. Dazu muss ich nicht zurückkehren“, sagte Horner der „Times“ und ergänzte: „In dieser Phase meines Lebens gibt es nur ein Team, bei dem ich akzeptieren würde, nicht als Mitbesitzer beteiligt zu sein.“ Das ist die Scuderia. „Ob ich Ferrari in Betracht ziehen würde? Ich meine, Ferrari ist die größte Marke in der Formel 1. Das ist der Traum. Und man könnte sagen, es ist der schlafende Riese der Formel 1.“
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