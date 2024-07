MG3: Ist der Kleinwagen billig oder günstig?

Auf 4,11 Meter Länge bietet der MG3 fünf Sitzplätze, 293 Liter Kofferraumvolumen und einen Antrieb mit 194 PS Systemleistung. Die wird erzeugt aus dem Zusammenspiel eines 102-PS-Vierzylinders mit einem 100 kW/136 PS starken Elektromotor und über eine Dreigangautomatik an die Vorderräder übermittelt. Die Batterie des Systems ist mit 1,83 kWh relativ groß, was den Anteil der elektrisch gefahrenen Strecke recht hoch hält. Als WLTP-Verbrauch gibt MG 4,4 l/100 km an, in der Realität werden es um die fünf sein, wenn man nicht auf die Autobahn fährt.