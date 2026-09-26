Auf Intensivstation! Sorgen um Ex-Italien-Kicker

Von Schwester gefunden

Osvaldo, der einst unter anderem für Inter, Juventus und Southampton spielte, befindet sich im Krankenhaus von Lavallol in Argentinien. „Seine Schwester fand ihn nach mehreren Tagen, in denen er sich unwohl fühlte, zu Hause und brachte ihn mit Hilfe eines Freundes ins Krankenhaus“, berichtet „Ole“.