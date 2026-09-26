Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zustand ist kritisch

Auf Intensivstation! Sorgen um Ex-Italien-Kicker

Fußball International
26.09.2026 10:51
Der ehemalige Teamspieler hat seine Profi-Karriere mittlerweile beendet.
Der ehemalige Teamspieler hat seine Profi-Karriere mittlerweile beendet.(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Sorgen um den ehemaligen italienischen Fußball-Nationalspieler Pablo Daniel Osvaldo! Wie argentinische und italienische Medien berichten, befindet sich der 40-Jährige nach einer Notoperation auf der Intensivstation.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der ehemalige Profi-Kicker musste sich, wie die argentinische Tageszeitung „Ole“ berichtet, aufgrund einer Pleuritis einer Operation an der rechten Lunge unterziehen. Der einstige Stürmer der italienischen Nationalmanschaft befindet sich derzeit weiterhin in kritischem Zustand auf der Intensivstation. 

Von Schwester gefunden
Osvaldo, der einst unter anderem für Inter, Juventus und Southampton spielte, befindet sich im Krankenhaus von Lavallol in Argentinien. „Seine Schwester fand ihn nach mehreren Tagen, in denen er sich unwohl fühlte, zu Hause und brachte ihn mit Hilfe eines Freundes ins Krankenhaus“, berichtet „Ole“.

Lesen Sie auch:
Für Roberto Mancini begann die zweite Amtszeit als Italiens Teamchef mit einer Niederlage.
„Pfiffe verständlich“
Italien auch unter Rückkehrer Mancini in der Krise
26.09.2026

Der Zustand des 40-Jährigen werde von den Ärzten derzeit intensiv beobachtet. Nach seiner Fußballer-Karriere, versuchte sich Osvaldo, der argentinische Wurzeln besitzt, mit mäßigem Erfolg als Musiker. Zudem wurde er in der Vergangenheit immer wieder von persönlichen Problemen geplagt und berichtete selbst von Alkohol- und Drogenproblemen.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
26.09.2026 10:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
IntensivstationKrankenhaus
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
99.763 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
90.828 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.965 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1374 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1083 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Mehr Fußball International
Kein Abschlusstraining
ÖFB-Kapitän Gregoritsch für Kosovo-Match fraglich
Sport Tv Logo
Er traf den „Magier“
Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!
Zustand ist kritisch
Auf Intensivstation! Sorgen um Ex-Italien-Kicker
„Pfiffe verständlich“
Italien auch unter Rückkehrer Mancini in der Krise
Stürmer verletzt
Diagnose ist da! Frankreich fortan ohne Mbappe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf