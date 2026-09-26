Auf Intensivstation! Sorgen um Ex-Italien-Kicker

Sorgen um den ehemaligen italienischen Fußball-Nationalspieler Pablo Daniel Osvaldo! Wie argentinische und italienische Medien berichten, befindet sich der 40-Jährige nach einer Notoperation auf der Intensivstation.
Der ehemalige Profi-Kicker musste sich, wie die argentinische Tageszeitung „Ole“ berichtet, aufgrund einer Pleuritis einer Operation an der rechten Lunge unterziehen. Der einstige Stürmer der italienischen Nationalmanschaft befindet sich derzeit weiterhin in kritischem Zustand auf der Intensivstation.
Von Schwester gefunden
Osvaldo, der einst unter anderem für Inter, Juventus und Southampton spielte, befindet sich im Krankenhaus von Lavallol in Argentinien. „Seine Schwester fand ihn nach mehreren Tagen, in denen er sich unwohl fühlte, zu Hause und brachte ihn mit Hilfe eines Freundes ins Krankenhaus“, berichtet „Ole“.
Der Zustand des 40-Jährigen werde von den Ärzten derzeit intensiv beobachtet. Nach seiner Fußballer-Karriere, versuchte sich Osvaldo, der argentinische Wurzeln besitzt, mit mäßigem Erfolg als Musiker. Zudem wurde er in der Vergangenheit immer wieder von persönlichen Problemen geplagt und berichtete selbst von Alkohol- und Drogenproblemen.
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