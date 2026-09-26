Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wehrpflicht als Jux und Tollerei

Kolumnen
26.09.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Monaten einer quälenden und wirren Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht und des Zivildienstes scheinen sich die drei Regierungsparteien auf einen einigermaßen faulen Kompromiss zu einigen. Verbunden damit zwangsläufig natürlich auch eine Verlängerung des sogenannten Wehrersatzdienstes. Und schon setzt eine Flucht der wehrpflichtigen Männer in diesen ein.

EINERSEITS ist dies insofern verständlich, als viele junge Österreicher den Zivildienst offenbar noch ableisten wollen, bevor er verlängert wird. Und irgendwo scheint auch die allenthalben herbeigeredete Kriegsgefahr dabei eine Rolle zu spielen.

ANDERERSEITS aber ist damit eine Aushöhlung der allgemeinen Wehrpflicht verbunden, die in Österreich im Verfassungsrang steht. Ursprünglich gab es den Wehrersatzdienst ja nur für Menschen, die vor einer Kommission glaubhaft machen konnten, dass sie aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern müssten. Seit 1991 reicht eine einfache Willensbekundung, und schon ist der Wehrpflichtige im Zivildienst. Gewiss ein wertvoller Dienst, sein Leben aber riskiert man, wie es Soldaten tun müssen, dabei im Ernstfall nicht. Weshalb man die Gewissensprüfung eigentlich wieder einführen müsste.

Was die Notwendigkeit des Zivildienstes für die heimischen Sozialdienste betrifft, so wäre das Problem gelöst, wenn man einen Bürgerdienst für alle jungen Staatsbürger, auch für Frauen, einführen würde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
26.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
99.763 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
90.828 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.965 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1374 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1083 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
„Krone“-Kommentar
Giorgia Melonis Idee ist in Wien nicht umsetzbar
„Krone“-Kolumne
Einladung zum Träumen in einer verrückten Welt
„Krone“-Kommentar
Und immer lockt das edle Gold
„Krone“-Kommentar
Preisbremse von Bentley bis Dacia
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf