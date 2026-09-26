Wehrpflicht als Jux und Tollerei

ANDERERSEITS aber ist damit eine Aushöhlung der allgemeinen Wehrpflicht verbunden, die in Österreich im Verfassungsrang steht. Ursprünglich gab es den Wehrersatzdienst ja nur für Menschen, die vor einer Kommission glaubhaft machen konnten, dass sie aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern müssten. Seit 1991 reicht eine einfache Willensbekundung, und schon ist der Wehrpflichtige im Zivildienst. Gewiss ein wertvoller Dienst, sein Leben aber riskiert man, wie es Soldaten tun müssen, dabei im Ernstfall nicht. Weshalb man die Gewissensprüfung eigentlich wieder einführen müsste.