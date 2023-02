Dacia Jogger Hybrid: Preisschock beim „Volks-Bus“

Ambitionierte Preisansage

Auch nach mehreren deutlichen Preiserhöhungen ist der Dacia Jogger noch immer ein extrem günstiges Angebot. Als Hybrid trifft das nicht mehr im gleichen Maße zu, denn der Aufpreis für diese Variante beträgt knapp 5000 Euro. Da der Hybrid nicht in der Basisausstattung angeboten wird, steigt der Grundpreis von 17.690 Euro auf 24.490 Euro. In der Topausstattung Extreme verlangt Dacia 25.490 Euro für den Fünfsitzer und für den Siebensitzer 26.490 Euro. Dazu kommen dann aber noch Extras wie Sitzheizung, Keycard Handsfree, vordere Parkpiepser, Rückfahrkamera, Totwinkelwarner oder Metalliclackierung - insgesamt weitere knapp 1500 Euro. Marktstart im Mai. Gebaut wird er im rumänischen Werk Mioveni (in der Nähe der Stadt Pitești).