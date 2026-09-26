Italien auch unter Rückkehrer Mancini in der Krise

Klassiker gegen siegreiche Franzosen

„Der Start in die Gruppe A1 der Nations League beginnt mit einer herben Niederlage: Die Azzurri konnten nicht überzeugen und verlassen den Platz unter den Pfiffen der Fans“, befand der „Corriere dello Sport“. Mancinis Rückkehr 1.195 Tage nach seinem bis dahin letzten Pflichtspiel als Nationaltrainer sei „keine glückliche“ gewesen. Als Nächstes geht es für Italien auswärts am Montag gegen die Türkei. Am 2. Oktober kommt es dann zum Duell mit Frankreich. „La Repubblica“ schrieb: „Für Mancini gibt es viel zu tun. Das wussten wir, aber wir hatten auf ein anderes Debüt gehofft.“