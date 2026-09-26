Anhänger mit Skidoo donnerte in Auto von Familie

Ein 46-Jähriger war am Freitag von Bad Goisern nach Bad Ischl unterwegs. Mit seinem Tesla zog er einen Anhänger, auf dem ein Skidoo geladen war. In einer Rechtskurve löste sich plötzlich die abnehmbare Anhängerkupplung, woraufhin der in den Gegenverkehr donnerte, und den Wagen einer dreiköpfigen Familie erwischte. Alle drei Insassen mussten ins Spital.
Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw samt Anhänger am Freitag gegen 11.45 Uhr auf der B145 von Bad Goisern kommend Richtung Bad Ischl. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich auf Höhe Straßenkilometer 64,2 im Bereich Lauffen, Gemeinde Bad Ischl, in einer Rechtskurve die abnehmbare Anhängerkupplung samt Anhänger. Dieser prallte nahezu ungebremst in das entgegenkommende Fahrzeug einer Familie, 61, 86 und 87 Jahre alt, aus dem Bezirk Gmunden.
Kupplung sichergestellt
Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden konnte auch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Anhänger. Die dreiköpfige Familie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um ein technisches Gebrechen oder einen Montagefehler bei der verwendeten Anhängerkupplung handelte, wurde diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels vorläufig sichergestellt.
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