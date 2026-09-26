Anhänger mit Skidoo donnerte in Auto von Familie

Kupplung sichergestellt

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden konnte auch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Anhänger. Die dreiköpfige Familie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um ein technisches Gebrechen oder einen Montagefehler bei der verwendeten Anhängerkupplung handelte, wurde diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels vorläufig sichergestellt.