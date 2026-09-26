Papst Leo segnete Tiroler Kirchenglocke persönlich

Für Künstler ging ein Traum in Erfüllung

„Wir sind am Dienstag mit der Glocke im Gepäck gestartet. Die Delegation umfasste 33 Personen. Am Mittwoch hat Papst Leo die Glocke nach der Audienz am Petersplatz gesegnet. Es war ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis“, so Bürgermeister Peter Lanthaler. Neben einigen Bürgermeister-Kollegen sowie Alt-Abt Schreier war natürlich auch der Künstler in Rom dabei. Für den 85-Jährigen ging ein Traum in Erfüllung.