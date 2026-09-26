Papst Leo segnete Tiroler Kirchenglocke persönlich

Die feierliche Weihe der „Serleskirchl-Glocke“ in Mieders (Tirol) war der Grund, warum eine hochkarätige Delegation aus dem Stubaital und Umgebung diese Woche bei Papst Leo im Vatikan war.
Das Serleskirchl im gleichnamigen Skigebiet im Tiroler Stubaital wurde zwar schon vor einem Jahr eröffnet, doch die Glockenweihe war bis dato noch ausständig. Der sakrale Bau und die 110 Kilogramm schwere Glocke sind ein Werk von Künstler Helmut Strobl aus Patsch. Das Serleskirchl lädt zum Innehalten, Staunen und Träumen ein – und bietet zudem als Hochzeitslocation und mit dem „Stein der 1000 Gedanken“ unvergessliche Möglichkeiten, Spuren zu hinterlassen.
Papst Leo hat die Glocke nach der Audienz am Petersplatz gesegnet. Es war ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis.
Telfes-Bürgermeister Peter Lanthaler
Bild: Die Fotografen
Dass ausgerechnet der Papst persönlich für die Glockenweihe gewonnen werden konnte, war natürlich eine besondere Ehre. Aber wie kam es eigentlich dazu? „Das hat der Alt-Abt vom Stift Wilten, Raimund Schreier, eingefädelt“, erzählte der Bürgermeister von Telfes, Peter Lanthaler, nach der Rückkehr der „Krone“.
Nach dem Motto „Fragen kostet ja nichts“ hat Abt Raimund im Vatikan nachgefragt, ob Papst Leo bereit wäre, die Glocke zu segnen. Und der hat schließlich zugesagt.
Für Künstler ging ein Traum in Erfüllung
„Wir sind am Dienstag mit der Glocke im Gepäck gestartet. Die Delegation umfasste 33 Personen. Am Mittwoch hat Papst Leo die Glocke nach der Audienz am Petersplatz gesegnet. Es war ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis“, so Bürgermeister Peter Lanthaler. Neben einigen Bürgermeister-Kollegen sowie Alt-Abt Schreier war natürlich auch der Künstler in Rom dabei. Für den 85-Jährigen ging ein Traum in Erfüllung.
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