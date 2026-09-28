Heli von Thomas Morgenstern spurlos verschwunden

Ein nicht alltäglicher Diebstahl hat sich in Salzburg ereignet: Der Hubschrauber von Ex-Skisprungstar Thomas Morgenstern wurde gestohlen.
Unfassbare Szenen spielten sich im Lungauer Mauterndorf ab. Unbekannte sollen beim Flugplatz Mauterndorf in den Hangar von Thomas Morgenstern eingebrochen und daraus nichts Geringeres als einen Helikopter gestohlen haben!
Die Polizei bestätigt den Mega-Coup. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Noch ist völlig unklar, wo sich der Hubschrauber befindet. Gemeinsam mit der Austro Control und dem Österreichischen Bundesheer sind wir auf der Suche danach“, gibt Polizeisprecherin Valerie Bachler im Gespräch mit der „Krone“ bekannt. Bachler fügt hinzu: „Ob es sich wirklich um einen Diebstahl handelt, wird sich herausstellen – wir ermitteln in alle Richtungen!“
Das Unternehmen bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen. „Der letzte Kontakt war Montagfrüh, 4.20 Uhr, im kroatischen Luftraum“, heißt es.
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