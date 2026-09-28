Heli von Thomas Morgenstern spurlos verschwunden

Die Polizei bestätigt den Mega-Coup. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Noch ist völlig unklar, wo sich der Hubschrauber befindet. Gemeinsam mit der Austro Control und dem Österreichischen Bundesheer sind wir auf der Suche danach“, gibt Polizeisprecherin Valerie Bachler im Gespräch mit der „Krone“ bekannt. Bachler fügt hinzu: „Ob es sich wirklich um einen Diebstahl handelt, wird sich herausstellen – wir ermitteln in alle Richtungen!“