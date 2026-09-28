E-Bikes, Radträger: Einbrecher plünderten Garagen

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Tiroler Mieming (Bezirk Imst) ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu mehreren Garagen und erbeuteten unter anderem mehrere teure E-Bikes und einen Fahrradträger. Der Schaden ist enorm.
Nicht weniger als vier Garagen hatten die unbekannten Einbrecher in den Mieminger Ortsteilen Obermieming und Barwies heimgesucht – teilweise seien diese versperrt gewesen, wie es vonseiten der Polizei heißt.
Schaden enorm, Täter flüchtig
Gestohlen wurden insgesamt vier E-Bikes, ein Mountainbike sowie ein Fahrradträger. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag, so die Ermittler.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Exekutive melden.
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