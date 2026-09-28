Der Kampf um den Arlberg ging an die Tiroler

Es war die erste Westliga-Runde ohne Bundesländer-Derbys. Und die ging ganz klar an die Tiroler, die den Kampf um den Arlberg gegen Vorarlberg vorerst gewannen. Aus Ländle-Sicht siegten einzig Tabellenführer Hohenems und erstmals überhaupt das ehemalige Schlusslicht Lauterach.
Acht Duelle zwischen Vorarlberg und Tirol brachte die 9. Runde der Westliga, bei der es erstmals in der laufenden Saison keine Bundesländer-Derbys gab. Das Gesamtergebnis war für die Ländle-Teams eine herbe Enttäuschung. Nur Tabellenführer Hohenems und Lauterach feierten Erfolge, fünf Duelle gingen verloren. Schon am Samstag holten sich die Tiroler einen 4:1-Vorsprung, 5:2 hieß es nach den zwei Sonntagsspielen – der FC Lustenau und St. Johann trennten sich außerdem 1:1-Remis.
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