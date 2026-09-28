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Steigende Ölpreise

Kampf gegen Inflation: Goldpreis gibt weiter nach

Wirtschaft
28.09.2026 12:25
Im September ging der Goldpreis bisher um etwa sechs Prozent zurück.
Im September ging der Goldpreis bisher um etwa sechs Prozent zurück.(Bild: dpa/Uli Deck (Symbolbild))
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Von krone.at

Der Goldpreis ist am Montag deutlich gefallen und hat damit an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft.

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Am Vormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4190 US-Dollar gehandelt und damit etwa drei Prozent tiefer als am Freitag. Im Verlauf einer Woche ist der Goldpreis damit bereits etwa 200 Dollar je Feinunze gefallen.

In diesem Monat steuert der Goldpreis auf ein Minus von etwa sechs Prozent zu, nachdem die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit 2023 vorgenommen hat und weitere Schritte im Kampf gegen die hartnäckige Inflation erwartet werden. Der Ankaufspreis für einen „Wiener Philharmoniker“ (1 Unze Gold) lag bei Goldhändlern zuletzt bei rund 3650 Euro.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung des Goldpreises in Dollar pro Feinunze seit Anfang 2024. Der Preis steigt zunächst stark an und erreicht Anfang 2026 einen Höchstwert von über 5.000 Dollar. Am 28. September liegt der Goldpreis bei 4.150,21 Dollar. Quelle: APA.

Lage zwischen USA und Iran festgefahren
Die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormus hat die Energiekosten weiter nach oben getrieben. Zu Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte.

Lesen Sie auch:
Der Ölpreis stieg seit Jahresbeginn deutlich und bremst damit einen Inflationsrückgang aus. 
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Muster aus höherem Ölpreis und höheren Renditen
Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe im frühen Handel zum bekannten Muster aus höherem Ölpreis und höheren Renditen geführt, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Dies führe auch zu einer „ausgeprägten Schwäche bei Gold“.

Die Renditen von Staatsanleihen sind in den vergangenen Handelstagen gestiegen, was die Attraktivität von Edelmetallen schmälerte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, belasten steigende Renditen an den Anleihemärkten die Nachfrage nach dem Edelmetall.

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