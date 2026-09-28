Kampf gegen Inflation: Goldpreis gibt weiter nach

Lage zwischen USA und Iran festgefahren

Die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Straße von Hormus hat die Energiekosten weiter nach oben getrieben. Zu Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte.