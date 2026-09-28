Neue Idee, um mehr Leute auf die Piste zu bringen

Nicht nur die Lifte fahren rauf, auch die Preise, um auf die Skiberge in Oberösterreich zu kommen. Um die Zahl der Sportler auf den Pisten aber halten zu können, gibt‘s eine neue Idee, um weitere Zielgruppen zum Wedeln zu bewegen oder zumindest davon abhalten, aufzuhören. Natürlich geht‘s um Familien.
Skifahren gilt längst als teures Vergnügen. Liftkarten, Ausrüstung und Anreise können das Familienbudget ordentlich belasten. Um den Kundenkreis zu erweitern, nimmt die SunnyCard mit dem Familienbonus auch Großeltern und Alleinerziehende ins Visier. Denn ab der kommenden Saison können Kinder bis Jahrgang 2012 zum halben Preis mit Oma, Opa sowie mit nur einem Erziehungsberechtigten fahren.
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