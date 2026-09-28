Neue Idee, um mehr Leute auf die Piste zu bringen

Nicht nur die Lifte fahren rauf, auch die Preise, um auf die Skiberge in Oberösterreich zu kommen. Um die Zahl der Sportler auf den Pisten aber halten zu können, gibt‘s eine neue Idee, um weitere Zielgruppen zum Wedeln zu bewegen oder zumindest davon abhalten, aufzuhören. Natürlich geht‘s um Familien.