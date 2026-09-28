Alarm im Seniorenheim: Pfleger überwältigen Diebin

Gegen 12 Uhr geriet die Frau, die durchs Heim spazierte, ins Visier von Mitarbeitern. Das Personal stellte die Rumänin zur Rede – daraufhin ließ die 21-Jährige Schmuck fallen und versuchte zu flüchten, heißt es vonseiten der Ermittler. Doch die Mitarbeiter ließen sich nicht abschütteln: Trotz Gegenwehr konnten sie die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.