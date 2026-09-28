Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmuck und Bargeld

Alarm im Seniorenheim: Pfleger überwältigen Diebin

Tirol
28.09.2026 10:41
In einem Seniorenheim in Silz (Symbolbild) herrschte am Sonntag Aufregung.
In einem Seniorenheim in Silz (Symbolbild) herrschte am Sonntag Aufregung.(Bild: godfather - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Auf frischer Tat ertappt! In einem Seniorenheim in Silz im Tiroler Bezirk Imst kam es Sonntagmittag zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Mitarbeiter erwischten eine 21-jährige Rumänin, die sich als mutmaßliche Diebin entpuppte. Die Verdächtige ließ Schmuck fallen und versuchte zu flüchten. Erfolglos! Eine mögliche Komplizin konnte untertauchen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 12 Uhr geriet die Frau, die durchs Heim spazierte, ins Visier von Mitarbeitern. Das Personal stellte die Rumänin zur Rede – daraufhin ließ die 21-Jährige Schmuck fallen und versuchte zu flüchten, heißt es vonseiten der Ermittler. Doch die Mitarbeiter ließen sich nicht abschütteln: Trotz Gegenwehr konnten sie die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Komplizin gelang die Flucht
Allerdings war die 21-Jährige offenbar nicht alleine unterwegs. Eine weitere, bislang unbekannte Frau habe sich ebenfalls im Seniorenheim aufgehalten. Diese konnte aus dem Gebäude flüchten, so die Exekutive weiter.

Zitat Icon

Einige Schmuckteile konnten Bewohnern des Seniorenheimes zugeordnet werden. Die 21-Jährige verweigerte die Aussage.

Ermittler von der Polizei

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Unbekannten blieb bislang ohne Erfolg. Ihre Identität ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der festgehaltenen 21-Jährigen stellten die Polizisten Bargeld und Schmuck sicher. Einige der Schmuckstücke konnten bereits Bewohnern des Seniorenheims zugeordnet werden.

In Justizanstalt eingeliefert
Zu den Vorwürfen hüllte sich die Verdächtige in Schweigen. „Sie verweigerte die Aussage“, schildern die Ermittler weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die 21-Jährige schließlich in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.09.2026 10:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Imst
Polizei
SeniorenheimAlarmPolizeieinsatzSchmuck
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
94.881 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
86.624 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
77.090 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1517 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
884 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf