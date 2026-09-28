Alarm im Seniorenheim: Pfleger überwältigen Diebin

Auf frischer Tat ertappt! In einem Seniorenheim in Silz im Tiroler Bezirk Imst kam es Sonntagmittag zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Mitarbeiter erwischten eine 21-jährige Rumänin, die sich als mutmaßliche Diebin entpuppte. Die Verdächtige ließ Schmuck fallen und versuchte zu flüchten. Erfolglos! Eine mögliche Komplizin konnte untertauchen.
Gegen 12 Uhr geriet die Frau, die durchs Heim spazierte, ins Visier von Mitarbeitern. Das Personal stellte die Rumänin zur Rede – daraufhin ließ die 21-Jährige Schmuck fallen und versuchte zu flüchten, heißt es vonseiten der Ermittler. Doch die Mitarbeiter ließen sich nicht abschütteln: Trotz Gegenwehr konnten sie die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.
Komplizin gelang die Flucht
Allerdings war die 21-Jährige offenbar nicht alleine unterwegs. Eine weitere, bislang unbekannte Frau habe sich ebenfalls im Seniorenheim aufgehalten. Diese konnte aus dem Gebäude flüchten, so die Exekutive weiter.
Einige Schmuckteile konnten Bewohnern des Seniorenheimes zugeordnet werden. Die 21-Jährige verweigerte die Aussage.
Ermittler von der Polizei
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Unbekannten blieb bislang ohne Erfolg. Ihre Identität ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Bei der festgehaltenen 21-Jährigen stellten die Polizisten Bargeld und Schmuck sicher. Einige der Schmuckstücke konnten bereits Bewohnern des Seniorenheims zugeordnet werden.
In Justizanstalt eingeliefert
Zu den Vorwürfen hüllte sich die Verdächtige in Schweigen. „Sie verweigerte die Aussage“, schildern die Ermittler weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die 21-Jährige schließlich in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.
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