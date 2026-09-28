„Man muss darauf achten, seinen Weg zu gehen“

Der Wiener Laurids Seidel steht gerade am Anfang seiner Karrieren: Der 20-Jährige ist nicht nur aufstrebender Balletttänzer, sondern startet auch international als Topmodel durch. Wir trafen ihn zum großen Interview und Fototermin auf dem Dach seines Arbeitsplatzes, der Wiener Staatsoper.
Ein spätsommerlicher Nachmittag in Wien. Die Sonnenstrahlen tauchen die Staatsoper in ein samtig goldenes Licht. Die ideale Kulisse für unser Interview mit Laurids Seidel auf der Terrasse des Hauses: Der 20-Jährige kommt ganz entspannt-lässig in schwarzem T-Shirt, Jeans und Booties zum Fotoshooting. Sofort ist klar: Die Kamera liebt den sympathischen Blondschopf. Das Staatsopernpublikum lernt ihn gerade erst kennen. Denn seit der letzten Saison ist er Mitglied des renommierten Corps de Ballet.
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