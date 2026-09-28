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Balletttänzer Seidel

„Man muss darauf achten, seinen Weg zu gehen“

Kultur
28.09.2026 10:20
Ganz schön lässig: Laurids Seidel, vor der Kamera von „Krone“-Fotograf Imre Antal auf dem Dach ...
Ganz schön lässig: Laurids Seidel, vor der Kamera von „Krone“-Fotograf Imre Antal auf dem Dach der Staatsoper.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Stefan Weinberger
Von Stefan Weinberger

Der Wiener Laurids Seidel steht gerade am Anfang seiner Karrieren: Der 20-Jährige ist nicht nur aufstrebender Balletttänzer, sondern startet auch international als Topmodel durch. Wir trafen ihn zum großen Interview und Fototermin auf dem Dach seines Arbeitsplatzes, der Wiener Staatsoper.

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Ein spätsommerlicher Nachmittag in Wien. Die Sonnenstrahlen tauchen die Staatsoper in ein samtig goldenes Licht. Die ideale Kulisse für unser Interview mit Laurids Seidel auf der Terrasse des Hauses: Der 20-Jährige kommt ganz entspannt-lässig in schwarzem T-Shirt, Jeans und Booties zum Fotoshooting. Sofort ist klar: Die Kamera liebt den sympathischen Blondschopf. Das Staatsopernpublikum lernt ihn gerade erst kennen. Denn seit der letzten Saison ist er Mitglied des renommierten Corps de Ballet.

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