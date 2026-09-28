ÖFB-Team: Laimer zurück, aber es droht ein Ausfall

Zwei Spieler reisten zum U21-Team

Bereits das A-Team verlassen haben hingegen Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic. Die beiden Teenager, die am Sonntag beim 3:1 im Wiener Happel-Stadion gegen Kosovo ihr A-Team-Debüt feierten, verstärken ab sofort die U21-Auswahl für die entscheidenden Partien in der EM-Qualifikation.