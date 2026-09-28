ÖFB-Team: Laimer zurück, aber es droht ein Ausfall

Konrad Laimer hat am Montag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang mit Österreichs Nationalteam trainiert. Dafür könnte Sascha Horvath wegen einer Muskelverletzung ausfallen.
Bayern-Profi Konrad Laimer absolvierte nach überstandenem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich sein erstes Mannschaftstraining seit eineinhalb Wochen und ist für die anstehenden Nations-League-Partien am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Pristina gegen Kosovo einsatzbereit.
Sorgen bereitet jedoch Sascha Horvath: Der LASK-Kapitän verspürte im Training Schmerzen im Oberschenkelbereich und musste vorzeitig abbrechen. Der genaue Grad der Blessur stand zunächst nicht fest. An der Montag-Einheit nahmen 14 Spieler teil.
Die angeschlagenen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene übten noch abseits der Mannschaft, dürften aber für die kommenden Partien zur Verfügung stehen.
Zwei Spieler reisten zum U21-Team
Bereits das A-Team verlassen haben hingegen Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic. Die beiden Teenager, die am Sonntag beim 3:1 im Wiener Happel-Stadion gegen Kosovo ihr A-Team-Debüt feierten, verstärken ab sofort die U21-Auswahl für die entscheidenden Partien in der EM-Qualifikation.
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