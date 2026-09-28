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Training abgebrochen

ÖFB-Team: Laimer zurück, aber es droht ein Ausfall

Fußball International
28.09.2026 13:32
Konrad Laimer (Mitte) ist wieder da.
Konrad Laimer (Mitte) ist wieder da.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Konrad Laimer hat am Montag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang mit Österreichs Nationalteam trainiert. Dafür könnte Sascha Horvath wegen einer Muskelverletzung ausfallen. 

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Bayern-Profi Konrad Laimer absolvierte nach überstandenem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich sein erstes Mannschaftstraining seit eineinhalb Wochen und ist für die anstehenden Nations-League-Partien am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Pristina gegen Kosovo einsatzbereit. 

Sorgen bereitet jedoch Sascha Horvath: Der LASK-Kapitän verspürte im Training Schmerzen im Oberschenkelbereich und musste vorzeitig abbrechen. Der genaue Grad der Blessur stand zunächst nicht fest. An der Montag-Einheit nahmen 14 Spieler teil.

Sascha Horvath
Sascha Horvath(Bild: GEPA)

Die angeschlagenen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene übten noch abseits der Mannschaft, dürften aber für die kommenden Partien zur Verfügung stehen.

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