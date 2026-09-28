Löwe „Kiano“ zeigt sich erstmals den Besuchern

Endlich ist es so weit

Löwe „Kiano“ kann seit Montag erstmals von den Besuchern bestaunt werden. Voraussetzung ist aber, dass sich der Löwe auch tatsächlich im Außenbereich zeigt. Das Löwenhaus bleibt teilweise abgesperrt. Auch zur Scheibe dürfen Besucher nicht direkt herantreten – ein ausreichender Abstand soll gewährleistet bleiben.