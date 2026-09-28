Löwe „Kiano“ zeigt sich erstmals den Besuchern

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans: Ab heute kann „Kiano“ von Besuchern im Zoo Salzburg gesehen werden – allerdings nur, wenn sich das Tier auch draußen blicken lässt. Das Löwenhaus bleibt teilweise abgesperrt. Partnerin „Dara“ bleibt vorerst noch im Innenbereich.
Nach dem Tod von „Nala“ im August ist wieder Leben in das Löwengehege des Hellbrunner Zoos gekommen. Anfang September kam „Dara“ aus dem englischen Whipsnade Zoo an die Salzach. Vorletzte Woche kam noch ihr künftige Partner „Kiano“ aus dem tschechischen Pilsen dazu.
Endlich ist es so weit
Löwe „Kiano“ kann seit Montag erstmals von den Besuchern bestaunt werden. Voraussetzung ist aber, dass sich der Löwe auch tatsächlich im Außenbereich zeigt. Das Löwenhaus bleibt teilweise abgesperrt. Auch zur Scheibe dürfen Besucher nicht direkt herantreten – ein ausreichender Abstand soll gewährleistet bleiben.
Weibchen „Dara“ ist noch schüchtern. Sie hält sich vorerst noch im Innenbereich des Geheges auf. Die Vorzeichen für das Paar sind weiterhin gut: „Kiano“ und „Dara“ verstehen sich zunehmend besser, so der Salzburger Zoo.
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