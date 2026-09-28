SPÖ-Klubchef hinter Babler, Doskozil gegen Zeiler

Doskozil bleibt bei Nein zu Zeiler

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der bekanntlich kein Babler-Freund ist, sprach sich am Montag dennoch einmal mehr dezidiert gegen Zeiler aus. „Ich bin bekannt dafür, dass ich meine Meinung nicht ändere, und dabei bleibe ich auch“, betonte er. Nach Zeilers ersten inhaltlichen Äußerungen rechne er damit, dass dieser einen Kurs nach dem „wirtschaftsliberalen Ansatz der Sozialdemokratie aus den 90er-Jahren“ verfolge. Die SPÖ müsse nun beurteilen, ob sie damit in der Lage sei, die FPÖ in den Griff zu bekommen, meinte Doskozil. Er selbst hatte das bereits Anfang September in einem Interview bezweifelt.