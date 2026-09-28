Judenhass? „Endlich Schluss mit leeren Worten“

Es sind immer mehr Einzelfälle“, zeigt sich Elie Rosen beinahe schon resignierend. Doch dann legt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, die Steiermark und Kärnten sofort nach: „Ich kann diese Plattitüden über Antisemitismus und wie schrecklich das nicht alles ist, nicht mehr hören. Jetzt braucht es mehr als bedauernde und leere Worte.“