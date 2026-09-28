Judenhass? „Endlich Schluss mit leeren Worten“

Kein Essen und Trinken für jüdische Gäste! Der Antisemitismus-Eklat von Bad Hofgastein ruft jetzt Elie Rosen, Chef der Israelitischen Kultusgemeinde, auf den Plan – heftige Kritik in Richtung Politik inklusive. Er vermisst eine „generelle Bereitschaft zur Auseinandersetzung“.
Es sind immer mehr Einzelfälle“, zeigt sich Elie Rosen beinahe schon resignierend. Doch dann legt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, die Steiermark und Kärnten sofort nach: „Ich kann diese Plattitüden über Antisemitismus und wie schrecklich das nicht alles ist, nicht mehr hören. Jetzt braucht es mehr als bedauernde und leere Worte.“
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