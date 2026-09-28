Schlaf gestört: Wer unter Zeitumstellung leidet

Jetlag vorbeugen

Generell kann ein Mini-Jetlag, eine Störung des inneren Schlaf-Wach-Rhythmus, allerdings jeden treffen. Wer vorbeugen will, kann den Schlafrhythmus schon ein paar Tage vor der Zeitumstellung anpassen. Dafür reicht es, drei bis fünf Tage zuvor immer schon zehn bis fünfzehn Minuten später ins Bett zu gehen. Auch viel Tageslicht, Bewegung und weniger Bildschirmlicht vor dem Schlafengehen sind wirksame Mittel gegen den Jetlag der Zeitumstellung.