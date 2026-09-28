Schöneberger: „Anfangs hat man mich unterschätzt“

Barbara Schöneberger gehört zu den beliebtesten TV-Gesichtern und ist auch als Moderatorin der STARnacht nicht mehr wegzudenken. Am Wörthersee stellte sie sich unserem flotten Wordrap: Die Entertainerin spricht über ihren ersten Kuss, Vorurteile und darüber, warum sie glaubt, zu Beginn ihrer Karriere ab und zu unterschätzt worden zu sein..