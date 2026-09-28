ÖFB-Team jubelt, Klopps Fehlstart & Haaland trifft

Zwei Spiele, zwei Siege! Nach der etwas enttäuschenden Fußball-Weltmeisterschaft gibt das ÖFB-Team in der Nations League Gruppe den Ton an! In „Sportkrone Inside“ nehmen wir den zweiten Auftritt gegen Kosovo unter die Lupe, beschäftigen uns mit den Leistungen der DFB-Elf unter Jürgen Klopp und blicken auf andere Top-Nationen und ihre wichtigsten Protagonisten!