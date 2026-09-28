Prozess: Stallbursche starb bei Containerbrand

Etwas, was sich laut Gerichtsmediziner Wolfgang Denk nicht hätte verhindern lassen können: „Das Opfer war todgeweiht mit diesen Verbrennungen.“ Man hätte nur noch die Schmerzen lindern können. Und weil das fast eine halbe Stunde verzögert worden sei, sitzen die Stallbesitzerin und ihr Lebensgefährte nun wegen Quälen und Vernachlässigen einer wehrlosen Person, unterlassener Hilfeleistung und Aussetzung vor dem Richter. Den zweiten Bruder hätten sie nämlich gleich am nächsten Tag – laut Anklage verletzt und ohne Personalausweis – zurück nach Rumänien gebracht.