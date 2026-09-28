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Vor Schloss Schönbrunn

Das gab es noch nie auf österreichischem Boden

Sport-Mix
28.09.2026 12:30
Vor dem Schloss Schönbrunn gab es vier magische Reitsport-Tage.
Vor dem Schloss Schönbrunn gab es vier magische Reitsport-Tage.(Bild: LGCT Vienna/Andreas Tischler)
Porträt von Sophie Hartl
Porträt von Matthias Mödl
Von Sophie Hartl und Matthias Mödl

Vier Tage internationaler Pferdesport, erstmals zwei olympische Disziplinen und ein vielfältiges Rahmenprogramm: Knapp 20.000 Besucher verfolgten die Bewerbe der Longines Global Champions Tour im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn, das frei zugängliche Village vor dem Turniergelände zählte zusätzlich rund 50.000 Gäste. 180 Reiterinnen und Reiter aus 37 Nationen waren mit 350 Pferden am Start. Und dann gab es zum Abschluss auch noch ein historisch gutes Ergebnis aus österreichischer Sicht. 

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Auf den Tribünen war es mucksmäuschenstill, die Zuschauer hielten den Atem an. Man hörte das Schnauben der Pferde und das Donnern der Hufe, ehe ohrenbetäubender Jubel aufbrandete und auch im VIP-Klub alle Gäste begeistert von ihren Sitzen aufsprangen. Katharina Rhomberg war soeben vor Schloss Schönbrunn auf ihrem Pferd „Colestus Cambridge“ mit einem Null-Fehler-Ritt ins Stechen des Großen Preises der Global Champions Tour eingezogen. Die Vorarlbergerin ballte die Faust, gratulierte ihrem tierisch guten Partner.

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