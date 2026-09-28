Das gab es noch nie auf österreichischem Boden

Auf den Tribünen war es mucksmäuschenstill, die Zuschauer hielten den Atem an. Man hörte das Schnauben der Pferde und das Donnern der Hufe, ehe ohrenbetäubender Jubel aufbrandete und auch im VIP-Klub alle Gäste begeistert von ihren Sitzen aufsprangen. Katharina Rhomberg war soeben vor Schloss Schönbrunn auf ihrem Pferd „Colestus Cambridge“ mit einem Null-Fehler-Ritt ins Stechen des Großen Preises der Global Champions Tour eingezogen. Die Vorarlbergerin ballte die Faust, gratulierte ihrem tierisch guten Partner.