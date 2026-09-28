Das gab es noch nie auf österreichischem Boden

Vier Tage internationaler Pferdesport, erstmals zwei olympische Disziplinen und ein vielfältiges Rahmenprogramm: Knapp 20.000 Besucher verfolgten die Bewerbe der Longines Global Champions Tour im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn, das frei zugängliche Village vor dem Turniergelände zählte zusätzlich rund 50.000 Gäste. 180 Reiterinnen und Reiter aus 37 Nationen waren mit 350 Pferden am Start. Und dann gab es zum Abschluss auch noch ein historisch gutes Ergebnis aus österreichischer Sicht.
Auf den Tribünen war es mucksmäuschenstill, die Zuschauer hielten den Atem an. Man hörte das Schnauben der Pferde und das Donnern der Hufe, ehe ohrenbetäubender Jubel aufbrandete und auch im VIP-Klub alle Gäste begeistert von ihren Sitzen aufsprangen. Katharina Rhomberg war soeben vor Schloss Schönbrunn auf ihrem Pferd „Colestus Cambridge“ mit einem Null-Fehler-Ritt ins Stechen des Großen Preises der Global Champions Tour eingezogen. Die Vorarlbergerin ballte die Faust, gratulierte ihrem tierisch guten Partner.
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