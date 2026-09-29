Nach blauem Rücktritt: Sesselrücken im Parlament

Nach dem Rücktritt von Axel Kassegger (FPÖ) hat im Nationalrat ein größeres Sesselrücken stattgefunden. Davon betroffen war auch der Erste Nationalratspräsident Walter Rosenkranz.
Wie das Österreichische Parlament auf seiner Website vermeldete, mussten einige FPÖ-Abgeordnete nach Kasseggers Rücktritt ihren Platz im Hohen Haus wechseln.
Neu in den Nationalrat eingezogen ist Hedwig Staller. Die 53-jährige Steirerin fand ihren Platz in der letzten Reihe. Auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz bekam einen neuen Platz im Plenum zugewiesen – er sitzt ab sofort in der ersten Reihe neben Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.
Das ist die neue Sitzordnung im Parlament:
Neuer FPÖ-Ordner gewählt
Durch Kasseggers Ausscheiden musste die Abgeordneten auch einen neuen FPÖ-Ordner wählen. Die Wahl fiel einstimmig auf den Kärntner Gernot Darmann.
Zur Erklärung: Die Ordner der Parlamentsparteien unterstützen den Nationalratspräsidenten bei der Leitung der Verhandlungen und sorgen für Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, die Redner ihrer jeweiligen Fraktion einzumelden. Jede Parlamentspartei stellt zumindest einen Ordner oder eine Ordnerin.
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