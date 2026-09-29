Nach blauem Rücktritt: Sesselrücken im Parlament

Zur Erklärung: Die Ordner der Parlamentsparteien unterstützen den Nationalratspräsidenten bei der Leitung der Verhandlungen und sorgen für Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, die Redner ihrer jeweiligen Fraktion einzumelden. Jede Parlamentspartei stellt zumindest einen Ordner oder eine Ordnerin.