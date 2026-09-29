Ex-Slalom-Spezialist hat geheiratet

Fünf Monate nach seinem Rücktritt hat Ex-Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann geheiratet. Der 33-jährige Deutsche feierte eine Traumhochzeit in den Bergen.
Die freudige Nachricht teilte er auf Instagram. Auf einem romantischen Hochzeitsfoto sitzt Holzmann auf einer Bank und blickt verliebt zu seiner Braut. Dazu postete er ein Braut- und Bräutigam-Emoji sowie einen von Herzchen umgebenen Smiley. Die Hochzeit fand in Oberstdorf statt.
Bereits im November 2025 hatte Holzmann seiner Sophie einen Heiratsantrag gemacht.
Zahlreiche ehemalige deutsche Weggefährten aus dem Ski-Zirkus gratulierten. Viktoria Rebensburg schrieb unter den Hochzeits-Post: „Herzlichen Glückwunsch an euch zwei.“ Auch Emma Aicher und Alexander Schmid ließen Glückwünsche da.
Karriere im April beendet
Für Holzmann und seine Sophie beginnen nun die Winter ohne Weltcup-Stress. Ende April hatte der 33-Jährige seine aktive Karriere beendet. Damals schrieb er auf Instagram: „Das hier zu schreiben, ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an.“
Insgesamt bestritt Holzmann 77 Weltcuprennen. Sein bestes Ergebnis erreichte er 2018 in Kranjska Gora mit Rang elf. Bei der Weltmeisterschaft 2023 verpasste er als Fünfter eine Medaille nur knapp.
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