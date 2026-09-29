Klitschko kämpft um das Millionen-Erbe der Tochter

Klitschko führt „Sicherheitsprobleme“ an

Laut Bericht der „California Post“ soll Panettiere ein Nachlassvermögen von rund sechs Millionen Dollar hinterlassen haben. Kaya ist dem Antrag von Klitschko zufolge die alleinige Erbin. In den Gerichtsunterlagen heißt es, Kaya sei US-Staatsbürgerin, lebe jedoch mit ihrem Vater im Ausland. Panettiere selbst sei ebenfalls US-Staatsbürgerin und in Kalifornien wohnhaft gewesen. Sie sei am 16. August 2026 ohne Testament verstorben.

Klitschko behauptet in den Unterlagen, dass es rund um Panettieres Besitz bereits zu „Sicherheitsproblemen“ gekommen sei.