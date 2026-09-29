Gewinnen Sie einen Kaffeevollautomaten von Jura

Kaffeegenuss, der wenig Platz braucht: Zum Tag des Kaffees verlost krone.at gemeinsam mit Jura Österreich einen Jura A8 Kaffeevollautomaten in Piano Black. Der Gewinn im Wert von 999 Euro bringt bis zu 18 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck in die eigene Küche.
Ob kräftiger Espresso zum Start in den Tag, cremiger Cappuccino am Nachmittag oder ein milder Light Brew am Abend – mit der Jura A8 lässt sich Kaffee ganz nach Belieben genießen. Und auch wer am Abend lieber auf Koffein verzichtet, kommt auf seine Kosten: Entkoffeinierter Kaffee kann einfach über den praktischen Pulverschacht zubereitet werden.
Viel Kaffee auf wenig Platz
Die Jura A8 ist eine der Herbstneuheiten des Jahres 2026 und punktet mit einem besonderen Vorteil: Mit gerade einmal 19 Zentimetern Breite ist sie der schmalste Full-Size-Kaffeevollautomat von Jura.
Trotz ihrer kompakten Maße steckt viel Technik in dem eleganten Gerät. Der Professional Aroma Grinder 3, der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) und die Full-Size-Brüheinheit sorgen dafür, dass frisch gemahlener Kaffee sein Aroma möglichst voll entfalten kann. Damit verbindet die A8 modernes, zeitloses Design mit vielseitigem Kaffeegenuss und findet auch dort Platz, wo es in der Küche etwas enger zugeht.
Jetzt mitmachen und eine Jura A8 gewinnen
Sie möchten Ihre nächste Tasse Kaffee künftig auf Knopfdruck zubereiten? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit! Die „Krone“ verlost einen Jura A8 Kaffeevollautomaten in Piano Black im Wert von 999 Euro. Füllen Sie einfach das unten stehende Teilnahmeformular aus. Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.