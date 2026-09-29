Gewinnen Sie einen Kaffeevollautomaten von Jura

Ob kräftiger Espresso zum Start in den Tag, cremiger Cappuccino am Nachmittag oder ein milder Light Brew am Abend – mit der Jura A8 lässt sich Kaffee ganz nach Belieben genießen. Und auch wer am Abend lieber auf Koffein verzichtet, kommt auf seine Kosten: Entkoffeinierter Kaffee kann einfach über den praktischen Pulverschacht zubereitet werden.