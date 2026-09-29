Vier Männer nach wüster Lokalschlägerei angeklagt

Fliegende Stühle und Attacken mit einer Schneestange: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich Anfang August ein Video einer Zeller Lokalschlägerei durch die Sozialen Netzwerke und löste vor allem im Pinzgau Aufregung aus. Jetzt hat die Salzburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben.
Die „Krone“ berichtete über die gewalttätige Schlägerei in einem Lokal in Zell am See, passiert in der Nacht des 31. Juli. Ein Video davon ging durch die Sozialen Netzwerke und löste im Pinzgau Aufregung aus – vor allem aufgrund der Brutalität. Begonnen hatte die Auseinandersetzung mit der Kartenzahlung eines Irakers. Nach Pöbeleien flogen die Fäuste. Aber nicht nur: Ein Einheimischer soll mit einem Alu-Stuhl dreimal auf den Iraker eingedroschen haben. Danach soll dieser wiederum mit zwei Komplizen zurückgeschlagen haben – und dazu auch eine Schneestange als Waffe benutzt haben.
Das Ganze artete in eine wüste Lokalschlägerei aus, in der mehrere Personen involviert waren. Ein Opfer verlor durch einen Angriff das Bewusstsein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Jetzt hat die Salzburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Personen erhoben: zwei Iraker, einen Syrer und einen Österreicher. Alle vier müssen sich demnächst dem Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung stellen. Verhandelt wird der Fall am 20. Oktober im Salzburger Landesgericht.
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