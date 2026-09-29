Vier Männer nach wüster Lokalschlägerei angeklagt

Die „Krone“ berichtete über die gewalttätige Schlägerei in einem Lokal in Zell am See, passiert in der Nacht des 31. Juli. Ein Video davon ging durch die Sozialen Netzwerke und löste im Pinzgau Aufregung aus – vor allem aufgrund der Brutalität. Begonnen hatte die Auseinandersetzung mit der Kartenzahlung eines Irakers. Nach Pöbeleien flogen die Fäuste. Aber nicht nur: Ein Einheimischer soll mit einem Alu-Stuhl dreimal auf den Iraker eingedroschen haben. Danach soll dieser wiederum mit zwei Komplizen zurückgeschlagen haben – und dazu auch eine Schneestange als Waffe benutzt haben.