Elsa Latifaj: Diese TV-Eklats machten sie bekannt

Dieses Reality-Sternchen kennt sich mit Drama aus: Elsa Latifaj zieht ins österreichische „Forsthaus Rampensau“ und dürfte dort für ordentlich Zündstoff sorgen. Denn die ehemalige GNTM-Kandidatin hat schon eine beachtliche Reality-Akte: Zoff, vorzeitiger Rauswurf und ein Exit für satte 15.000 Euro inklusive.
Aber beginnen wir mit ihrem Karrierestart im Jahr 2023: Da wurde Elsa durch „Germany’s Next Topmodel“ einem größeren Publikum bekannt. Noch im selben Jahr folgte mit „Forsthaus Rampensau Germany“ der Wechsel ins Reality-TV und dort zeigte sich schnell, was man von Elsa erwarten darf.
Elsa bei ihrem ersten TV-Auftritt bei „Germany’s Next Topmodel“ 2023:
Aussage sorgte für ersten Skandal
Mit Sam Dylan geriet sie derart heftig aneinander, dass schließlich sogar die Produktion einschritt. Für Aufsehen sorgte vor allem Elsas Aussage Sam solle mit ihr nach Albanien kommen, von dort werde er „nicht mehr zurückkommen“. Später entschuldigte sie sich für den Spruch.
Handgreiflich – und raus
Noch mehr Schlagzeilen folgten 2024 bei „Kampf der Realitystars“. Erst sorgte Elsa mit ihrem Flirt mit Calvin Kleinen für Gesprächsstoff, obwohl sie vergeben war. Dann eskalierte ein Streit mit Gisele Oppermann. Elsa schubste ihre Kontrahentin, diese ging zu Boden. Die Konsequenz folgte prompt: Beide mussten die Show vorzeitig verlassen. Später bezeichnete Elsa den Vorfall selbst als Fehler.
Elsa's Rauswurf bei Kampf der Realitystars sorgte 2024 für Schlagzeilen:
Beim „Promi-Büßen“ kam alles wieder hoch
Passenderweise landete sie danach bei „Das große Promi-Büßen“. Dort wurde Elsa mit ihren bisherigen TV-Ausrutschern konfrontiert. Darunter auch die Aussage gegenüber Sam Dylan. Sie erklärte sich vor Olivia Jones und entschuldigte sich dafür.
Nominierung wegen Elsa-Zoff gestoppt
2025 ging es bei „Beauty & The Nerd“ weiter. Und auch dort blieb Elsa ihrem Ruf treu. Bei einer Nominierung krachte es heftig zwischen ihr und Maria Bell. Das Wortgefecht wurde so laut, dass die Nominierung sogar unterbrochen werden musste.
Dass es auch anders geht, bewies sie bei „Reality Backpackers“: Gemeinsam mit Kate Merlan kämpfte sie sich durch Peru und gewann am Ende sogar die Staffel.
Elsa gewann mit Teamkollegin Kate Merlan Reality Backpackers im Jahr 2025:
Ihr Exit kostete satte 15.000 Euro
2026 folgte die „Villa der Versuchung“. Dort gehörte Elsa zu jenen Kandidaten, die beim angebotenen Luxus nicht gerade zimperlich waren. Vor allem Zigaretten wurden für die starke Raucherin zum Thema und in der Villa kostete schließlich jede Versuchung Geld.
2026 sorgte Elsa für ordentlich Zündstoff bei der Villa der Versuchung:
Nur wenige Folgen später kippte bereits die Stimmung. Obwohl auf Elsa ein Kopfgeld von 15.000 Euro ausgesetzt war und ihr Rauswurf damit genau diese Summe aus dem gemeinsamen Jackpot riss, wählte die Mehrheit sie aus der Villa. Ihre Mitstreiter nahmen den teuren Exit also bewusst in Kauf.
Zurück zu den Rampensäuen
Nun landet Elsa ausgerechnet wieder dort, wo ihre Reality-Karriere einst richtig Fahrt aufgenommen hat: im „Forsthaus Rampensau“ – diesmal in Österreich.
Ob Elsa im österreichischen Forsthaus plötzlich zur friedlichen Hüttenbewohnerin wird? Ihre bisherige TV-Karriere lässt zumindest anderes erwarten. Wo Elsa einzieht, sind laute Ansagen, Zoff und Drama meist nicht weit. Bleibt eigentlich nur die Frage: Mit wem legt sie sich dieses Mal an?
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