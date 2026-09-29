Elsa Latifaj: Diese TV-Eklats machten sie bekannt

Handgreiflich – und raus

Noch mehr Schlagzeilen folgten 2024 bei „Kampf der Realitystars“. Erst sorgte Elsa mit ihrem Flirt mit Calvin Kleinen für Gesprächsstoff, obwohl sie vergeben war. Dann eskalierte ein Streit mit Gisele Oppermann. Elsa schubste ihre Kontrahentin, diese ging zu Boden. Die Konsequenz folgte prompt: Beide mussten die Show vorzeitig verlassen. Später bezeichnete Elsa den Vorfall selbst als Fehler.