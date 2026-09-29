Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung um F1-Rennen

Max Verstappen: „Man sollte da nicht hingehen!“

Formel 1
29.09.2026 10:03
Max Verstappen findet einmal mehr deutliche Worte.
Max Verstappen findet einmal mehr deutliche Worte.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte von Max Verstappen! Der Red-Bull-Pilot spricht sich klar gegen die Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wenn man weiß, dass der Krieg sehr nah ist und manche Länder miteinander in Konflikt stehen könnten, dann denke ich, sollte man da nicht hingehen“, betont Verstappen bei „Viaplay“. Aus seiner Sicht sei es „egal, ob es einen Vertrag gibt oder nicht“.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Bald herrscht Klarheit
Die Formel 1 zögert eine Entscheidung über ihr Saisonfinale weiter hinaus. Wegen des andauernden Iran-Kriegs ist weiter fraglich, ob die Grands Prix von Katar am 29. November und Abu Dhabi am 6. Dezember planmäßig stattfinden können. Bis Mitte Oktober soll Klarheit herrschen.

Lesen Sie auch:
Lando Norris
F1-Pilot rudert zurück
Lando Norris: „Das hätte ich nicht machen sollen!“
28.09.2026
Pleite für McLaren
Russell jubelt in Baku, Doppel-Podium für Red Bull
26.09.2026

Für den Fall der Absage gilt Imola als aussichtsreichster Ersatzkandidat. Im Rennkalender würde also ein Event wegfallen.

Selbst erwartbar tiefe Temperaturen schrecken die Formel 1 nicht vor einem Grand Prix in Europa Ende des Jahres ab. In Imola sei es zu diesem Zeitpunkt wärmer als in Las Vegas, wo Mitte November nach Einbruch der Dunkelheit gefahren wird, meinte etwa Audi-Teamchef Mattia Binotto.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
29.09.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
83.202 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.534 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
79.801 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
973 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
918 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
907 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf