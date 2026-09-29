Betrüger manipulierten in E-Mail Rechnung

Dreister Online-Betrug im Salzburger Lungau! Unbekannte verschafften sich Zugang zum E-Mail-Verkehr zweier Firmen, manipulierten eine Kontonummer in einer angehängten Rechnung und kassierten so die Zahlung. Der Schaden ist enorm.
In den E-Mails war eine Rechnung im PDF-Format angehängt. Die Täter manipulierten die Daten und änderten die Bankverbindung. Dann übermittelten sie die manipulierte Rechnung erneut.
Die Opfer ahnten davon nichts und überwiesen das Geld am darauffolgenden Tag. Der Schaden beläuft sich auf rund 86.000 Euro.
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