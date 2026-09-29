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Zwei Firmen als Opfer

Betrüger manipulierten in E-Mail Rechnung

Salzburg
29.09.2026 09:28
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Dreister Online-Betrug im Salzburger Lungau! Unbekannte verschafften sich Zugang zum E-Mail-Verkehr zweier Firmen, manipulierten eine Kontonummer in einer angehängten Rechnung und kassierten so die Zahlung. Der Schaden ist enorm. 

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In den E-Mails war eine Rechnung im PDF-Format angehängt. Die Täter manipulierten die Daten und änderten die Bankverbindung. Dann übermittelten sie die manipulierte Rechnung erneut. 

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Die Opfer ahnten davon nichts und überwiesen das Geld am darauffolgenden Tag. Der Schaden beläuft sich auf rund 86.000 Euro. 

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