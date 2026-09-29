Türkei: Presse fordert Trainer-Rausschmiss!

Nach dem 1:4-Debakel gegen Italien wächst der Druck auf Vincenzo Montella massiv. Für die türkische Presse ist die Geduld mit dem Nationaltrainer endgültig aufgebraucht und fordern den Rausschmiss.
Besonders deutlich wurde die „Hürriyet“. „Wir waren so schlecht, dass sogar die Italiener überrascht waren“, schrieb die Zeitung mit viel Sarkasmus. Und weiter: „Wir müssen nun eine neue Ära mit einem anderen Trainer beginnen, der die Qualität unseres Kaders im Spiel widerspiegelt.“
Vorwurf: Angsthasenfußball
Im Zentrum der Kritik steht Montellas Spielidee. Die „Hürriyet“ wirft dem 52-Jährigen ein zu defensives System und Angsthasenfußball vor. „Das ist ein System, in dem niemand ans Tor herankommt, niemand je in den Angriff drängt, niemand trifft.“
Schon nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM war Montella stark unter Druck geraten. Nach dem 0:1 gegen Frankreich und nun dem klaren 1:4 gegen Italien könnte eine Ablösung des italienischen Trainers näher rücken.
Güler als einziger Lichtblick
Von der Kritik ausgenommen wird in den heimischen Medien einzig Arda Güler. Die „Hürriyet“ bezeichnet den 21-jährigen Star von Real Madrid als „einzigen und echten Anführer auf dem Feld“.
Die Zeitung geht sogar weiter und fordert die Kapitänsbinde für Güler: „Er gibt hundert Prozent für das Nationaltrikot, alle respektieren ihn.“
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